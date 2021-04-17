128 milyar dolar çarpıtmasında FETÖ izi! 17-25 Aralık darbesindeki gibi FETÖ ve muhalefet yine bir arada
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” algısını yaptığı açıklamaya adeta çöpe attı. Yapılan işlemleri tek tek açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP’li İlhan Kesici Halk TV yayınında, “128 milyar dolar kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfasını her şey kayıt altındadır.” dedi. Peki CHP neden hala aynı yalana devam ediyor? “128 milyar provokasyonu” FETÖ’nün yeni yalan projesi mi? 17-25 Aralık darbesi gibi FETÖ ve CHP algı operasyonunda buluştu. Muhalefet ve FETÖ birlikte mi hareket ediyor? 128 milyar dolar çarpıtmasının perde arkasında neler var? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları:
"17-25 Aralık'ta FETÖ'cüler birtakım iddialar ve karalamalar ortaya attılar. 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek yargı yoluyla darbe yapmaya kalktılar.
Bunları yapanlar şu anda cezaevindeler. Bu FETÖ'cü polisler o dönem Erdoğan'ın odasına böcek koydular. Deniz Baykal'ın kasetini çekip kumpas kurdular. CHP'de bir Genel Başkan değişikliğine yol açtılar.
İşte ilişkileri budur. Birlikte çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasına yol açtılar. Tabii bunlarında arkasında da başka birtakım güçler var.
'128 milyar nerede?' bir karalama kampanyasıdır. Çünkü bu paranın nerede olduğunu herkes gayet iyi biliyor. CHP'li İlhan Kesici de sözleriyle bunu net şekilde ortaya koydu.
Aklı başında olan herkes bu paranın kaybolmayacağını gayet iyi biliyor. Bu para ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılır ve bunlar ortaya konur.
Bilançoya bakıldığında bu paranın nasıl kullanıldığı ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu çirkin ve kirli bir siyaset yapıyor. Bu siyasetin mimarı FETÖ'dür. CHP'nin şu andaki siyaseti FETÖ'nin siyasetinin devamıdır.
CHP'deki taciz-tecavüz iddiaları var. Onları kapatmaya yönelik adımlar ve ataklar yapıyor.
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