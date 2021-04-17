Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

"Şu an Batman'dayız. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir merkezdeyiz. Burası önemli lojistik yollardan birisi. Teknolojik bir köprü yaptık. Ülkemiz için gurur kaynağı ve dünyaya örnek olacak.

Bölge vatandaşına ve milletimize önemli katkılar sağlayacak. Köprümüz 1001 metre uzunluğunda ve 90 metre yüksekliğinde Ülkemizin en uzun ve en geniş köprülerinden biri. Projelerimizi tek tek bitiyor. Vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu projeler vatandaşımızın yaşam kalitesini yükselten projeler.