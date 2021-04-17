17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yerini alacak olan Hasankeyf-2 Köprüsü tamamlandı. Köprü Başkan tarafından ulaşıma açılacak. Dev projeler tek tek hizmete giriyor. 'un inşaatı ne zaman başlayacak?  muhabiri ’ın konuğu olan  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak? Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

"Şu an Batman'dayız. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir merkezdeyiz. Burası önemli lojistik yollardan birisi. Teknolojik bir köprü yaptık. Ülkemiz için gurur kaynağı ve dünyaya örnek olacak.

Bölge vatandaşına ve milletimize önemli katkılar sağlayacak. Köprümüz 1001 metre uzunluğunda ve 90 metre yüksekliğinde Ülkemizin en uzun ve en geniş köprülerinden biri. Projelerimizi tek tek bitiyor. Vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu projeler vatandaşımızın yaşam kalitesini yükselten projeler.

Ülkemizin her noktasında çok hummalı bir çalışma var. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet ediyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz.

Bu altyapımız mutlaka bitirmek zorundayız. Son 18 yılda ihmal edilmiş tüm yerlere el attık. Karayollarımızda konforu güvenliği en üst seviyeye çıkartan çok önemli yollar inşa ettik. Yolarımızla vatandaşlarımıza kaza haberlerini unutturduk. Binlerce canı bu sayede kurtardk.

Yıllar önce buralar terör ile anılıyordu. Artık bölgede huzur ve güven var. Devletin gücü burada vatandaşın hizmetinde. Milletimizin konforu için 4 koldan çalışıyoruz. Bölgede sanayi-tarım ve üretim oldukça gelişti.

Biz bir taraftan Çanakkale Köprüsü'nü bir taraftan Hakkari tünellerini yapıyoruz. Hiçbir ayrım olmadan vatandaşımızın hizmetine koşuyoruz.

Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yazın burada temel atma işlemi gerçekleştireceğiz. Haziran ayı içerisinde 6 tane köprüsünden 1 tanesinin temelini atacağız ve kısa sürede bitireceğiz ve peşinden diğer diğer köprülerin yapımı gelecek.

Projelerimiz tamamlandı. İmar planı çalışmaları devam ediyor. Kanal İstanbul'da bu yıl tam anlamıyla bir hareketlilik olacak. Bu sene inşallah başlayacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA