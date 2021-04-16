FETÖ, ABD'deki dinler arası diyalog faaliyetlerine yayınevleri ve kitaplar üzerinden hız verdi

ÖRGÜTÜ ÖVEN YABANCI YAZARLARIN KİTAPLARINI DA ÖRGÜT YAYINEVİ BASMIŞ

Ant Store'un alt kuruluşları arasında bulunan üçüncü yayınevi ise "Blue Dome Press" markası ile 2014'ten bu yana faaliyet gösteren yayınevi olarak karşımıza çıkıyor.

Kamuya açık kaynaklarda, Ant Store ile aynı adreste görünen ve resmi adı "Blue Dome, Inc." olan yayınevinin 37 çalışanı ve yıllık gelirinin 3 milyon dolardan fazla olduğu bilgisi yer alıyor.

Blue Dome Press üzerinden basılan kitapların ortak özelliği ise hem örgüt yazarlarına ait diyalog içerikli kitapların İngilizcesini basarak Amerikalı kitlelere ulaştırmak hem de FETÖ elebaşı Gülen'i uluslararası bir inanç insanı olarak onu Gandi ve Dalai Lama benzeri bir ruhani lider pozisyonuna taşımak.

Kitapların çoğunluğunun diyalog içerikli olması göze çarparken bir diğer dikkati çeken konu ise yabancı yazarlara destek vererek Gülen ve örgütünü öven içerikler yazan, bazen de Türkiye'yi eleştiren yabancı yazarların kitaplarının bu yayınevi tarafından basılmış olması.

Yayınevinin internet sayfasında kuruluş amacının anlatıldığı bölümde de "Blue Dome Press, öncelikle inançlar arası diyalog, kültürlerarası çalışmalar, sanat ve tarih alanlarında akademik ve prestijli başlıklar yayınlamak için kurulmuştur. Blue Dome'un misyonu, dünyanın farklı kültürleri, dinleri ve toplulukları arasında ortak anlayış ve diyaloğa katkıda bulunan çalışmaları teşvik etmektir." ifadeleri yer alıyor.

FETÖ yayınevlerinin örgüt lideri Fetullah Gülen ve yapılanması hakkında kitap yazmaya teşvik ettikleri ve kitaplarını bastıkları yazarlar arasında Walter Wagner, John Pahl, Dr. Craig Considine ve Rainer Hermann gibi isimler bulunuyor.

FETÖ'nün ABD'de sayıları 200'ün üzerine çıkan sözleşmeli okullar için gerekli kitap, dergi gibi malzemelerin baskısı için farklı isimlerde yayınevleri açacağı da öngörülüyor.