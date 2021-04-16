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İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük tespiti CHP’li başkan 26 milyon TL ihalesiz iş verdi

'nin Merkez ilçesi olan Belediyesi'nin 2020 yılı gelir- gideri denetlendi. Rapora göre Belediye Başkanı , CHP ve kendisine yakın kişilere ihalesiz 26 milyon liralık iş verdi. Kanuna aykırı ihalelerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük tespiti CHP’li başkan 26 milyon TL ihalesiz iş verdi

Belediyesi'ndeki usulsüzlükler denetim raporuna yansıdı.

Belediye meclis denetim heyeti, 'nin merkez ilçesi olan, 'nin 2020'deki gelir ve giderlerini inceledi.

Rapora göre Belediye Başkanı , kendine ve CHP'ye yakın isimleri ihalesiz birçok iş verdi.

Kanuna aykırı ihalelerle ilgili hem belediye başkanı hem de firmalarla ilgili suç duyurusunda bulunulacak.

Usulsüzlük yapıldı! 26 milyon TL... USULSÜZLÜK YAPILDI! 26 MİLYON TL...

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