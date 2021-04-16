İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük tespiti CHP’li başkan 26 milyon TL ihalesiz iş verdi
Kocaeli'nin Merkez ilçesi olan İzmit Belediyesi'nin 2020 yılı gelir- gideri denetlendi. Rapora göre Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve kendisine yakın kişilere ihalesiz 26 milyon liralık iş verdi. Kanuna aykırı ihalelerle ilgili suç duyurusunda bulunulacak. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
İzmit Belediyesi'ndeki usulsüzlükler denetim raporuna yansıdı.
Belediye meclis denetim heyeti, Kocaeli'nin merkez ilçesi olan, İzmit Belediyesi'nin 2020'deki gelir ve giderlerini inceledi.
Rapora göre Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendine ve CHP'ye yakın isimleri ihalesiz birçok iş verdi.
Kanuna aykırı ihalelerle ilgili hem belediye başkanı hem de firmalarla ilgili suç duyurusunda bulunulacak.
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