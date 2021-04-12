Devletten üretici ve tüketiciyi sevindiren karar! Çiftçiden patates ve soğan alınıyor

"'ALLAH RAZI OLSUN' SÖZÜNÜ DUYMAKTIR"

Erdoğan, haberin duyulması sonrası çiftçilerden, üreticilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldıklarını ifade ederek, "Hep söylediğim gibi bizim için en büyük şeref, milletimize efendi olmak değil, hizmetkar olmaktır. Bizim için en büyük mutluluk da bu hizmetler karşılığında insanlarımızdan şöyle kalpten gelen bir 'Allah razı olsun' sözünü duymaktır. Bu duyguyu dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." demişti.