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Devletten üretici ve tüketiciyi sevindiren karar! Çiftçiden patates ve soğan alınıyor

Başkan 'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan patates ve soğanın alım işlemleri sürüyor. Patates ve kuru soğan tüketiciye bedelsiz dağıtılıyor. 'e detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Devletten üretici ve tüketiciyi sevindiren karar! Çiftçiden patates ve soğan alınıyor

A Haber muhabiri Engin Gökdemir anlattıkları:

"Patates üretiminin kalbi niteliğindeki 'den sonra geliyor. ilçesinde 100 bin tonun üzerinde patates üretimi yapılıyor.

Pandemi nedeniyle çiftçinin elinde arz fazlasını oluşturan patatesler çürümeden Başkan devreye girdi ve hem çiftçiyi hem tüketiciyi sevindiren talimat verildi. Çiftçinin elindeki aracılığıyla alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Derinkuyu'da paketlenen patatesler teker teker TIR'lara yerleştiriliyor ve dağıtılmak üzere yola çıkacak. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Verilen bu kararla hem çiftçinin hem de tüketicinin yüzü gülüyor."

A Haber mikrofonlarına konuşan üretici:

"Depomuzda 50-60 ton patates vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O olmasaydı bu ürünler çöp olacaktı. Ona bir köylü ve üretici olarak çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

A Haber konuşanlarına konuşan üretici teyze:

"Yattım kalktım Allah'a dua ettim. Allah'tan bize bir kapı açmasını istedim. Allah da bizlere biz kapı açtı. Devletimiz de yetişti. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bin kat razı olsun. O yetişmeseydi bu mallar çöp olacaktı.

Çocuklarımızın rızkını Cumhurbaşkanımız yere attırmadı. Allah ondan razı olsun. 'ya şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Bu karar bizleri çok mutlu etti çok sevindirdi."

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etmiş ve burada açıklamalarda bulunmuştu.

İHTİYACI OLANA DAĞITILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın sebebiyle satışları azaldığı için depolarda bekleyen patates ve soğanların, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden satın alınarak ihtiyaç sahiplerine hibe olarak ramazan öncesinde dağıtılmasının kararlaştırıldığını belirterek, 1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanın vatandaşlara dağıtılacağını söylemişti.

"'ALLAH RAZI OLSUN' SÖZÜNÜ DUYMAKTIR"

Erdoğan, haberin duyulması sonrası çiftçilerden, üreticilerden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldıklarını ifade ederek, "Hep söylediğim gibi bizim için en büyük şeref, milletimize efendi olmak değil, hizmetkar olmaktır. Bizim için en büyük mutluluk da bu hizmetler karşılığında insanlarımızdan şöyle kalpten gelen bir 'Allah razı olsun' sözünü duymaktır. Bu duyguyu dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." demişti.

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