- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı! Son durumu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Gürdal A Haber'de paylaştı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları ürünlerin teslim alındığı noktalardan birinden detayları aktardı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, canlı yayında bilgiler verdi.