Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı! Son durumu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Gürdal A Haber'de paylaştı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları ürünlerin teslim alındığı noktalardan birinden detayları aktardı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, canlı yayında bilgiler verdi.

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