Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
Yalanı gerçeğe dönüştürme stratejisi, özellikle son yıllarda gerek muhalefet adı altında yapılan medya operasyonlarında gerekse muhalefet adı altında farklı siyasi oluşumların kullandığı bir plan haline geldi. Türkiye'nin ekonomiden güvenlik hamlelerine her milli politikası işte bu yöntemle itibarsızlaştırılmak isteniyor. Öyle ki dünyanın mücadele ettiği koronavirüs felaketi bile gerçeğinden çıkarılıp siyasi bir manevra alanına çevriliyor. Salgın üzerinden siyasi rant sağlamak isteyenler ekonomiyi, pazarları-marketleri hedef seçiyor, toplumsal provokasyonu diri tutmak için halkın sofrasındaki huzura bile göz dikiyor. Bununla birlikte yürütülen bir başka operasyonun adı ise "128 milyar nerede?" sorusu. Bilinçaltına bilboardlar üzerinden etki etmek isteyenler yeni bir toplumsal operasyonu da başlatmış görünüyorlar. Operasyonun başını ise CHP ve CHP medyası çekiyor. Peki neden? İletişim bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ve iletişimci-yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte 7 maddede "128 milyar dolar buhar oldu" iddiasında gerçekler....
Yalanı gerçeğe dönüştürme stratejisi, özellikle son yıllarda gerek muhalefet adı altında yapılan medya operasyonlarında gerekse muhalefet adı altında farklı siyasi oluşumların kullandığı bir plan haline geldi. Türkiye'nin ekonomiden güvenlik hamlelerine her milli politikası işte bu yöntemle itibarsızlaştırılmak isteniyor. Öyle ki dünyanın mücadele ettiği koronavirüs felaketi bile gerçeğinden çıkarılıp siyasi bir manevra alanına çevriliyor. Salgın üzerinden siyasi rant sağlamak isteyenler ekonomiyi, pazarları-marketleri hedef seçiyor, toplumsal provokasyonu diri tutmak için halkın sofrasındaki huzura bile göz dikiyor. Bununla birlikte yürütülen bir başka operasyonun adı ise "128 milyar nerede?" sorusu. Bilinçaltına bilboardlar üzerinden etki etmek isteyenler yeni bir toplumsal operasyonu da başlatmış görünüyorlar. Operasyonun başını ise CHP ve CHP medyası çekiyor. Peki neden? İletişim bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ve iletişimci-yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte 7 maddede "128 milyar dolar buhar oldu" iddiasında gerçekler....
TL'NİN KONVERTİBL PARA OLMASI
*BİR ÜLKE PARASININ BAŞKA ÜLKE PARALARI İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR OLDUĞUNU BELİRTEN KAVRAM
- 1990'DA TL'NİN KONVERTİBL PARA OLDUĞU İLAN EDİLDİ
- BÖYLELİKLE MERKEZ BANKASI'NA TL KARŞILIĞINDA DÖVİZ VERME ZORUNLUĞU GETİRİLDİ
- TALEBİN KARŞILANAMAMASI HALİNDE DEVLETİN İFLAS ETMESİ DEMEKTİR
TÜRKİYE'YE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRILAR
- TÜRKİYE 2019'DA 6,8 MİLYAR DOLARLIK CARİ FAZLA VERDİ
- ANCAK 2018, 2019 VE 2020'DE YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ TALEBİ İLE KARŞI KARŞIYA KALINDI
- ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP'IN SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLERİ
o (TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'Yİ KAST EDEREK) "EĞER KÜRTLERİ VURURLARSA TÜRKİYE EKONOMİSİ MAHVOLUR" 13 OCAK 2019 İLGİLİ TWEET EKTEDİR
o "ÇİZİLEN ÇERÇEVEYİ AŞTIĞINI DÜŞÜNÜRSEM, TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ YERLE BİR EDERİM. DAHA ÖNCE BUNU YAPTIM" 7 EKİM 2019 İLGİLİ TWEET EKTEDİR
o TRUMP'IN TWEETLERİNDEN SONRA DOLAR/TL 5,80'Nİ AŞTI
KÜRESEL EKONOMİYE PANDEMİ DARBESİ
- TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KOVİD-19 MART 2020'DE TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ
- TÜRKİYE DÜNYADA OLDUĞU GİBİ 2020'DE GELİR KAYBINA UĞRADI
o MAL İHRACATINDA 12 MİLYAR DOLAR KAYIP
o HİZMET İHRACATINDA 30-35 MİLYAR DOLAR KAYIP
o TURİZM'DE 25 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBI
TCMB DÖVİZ REZERVİNİN 18 YILLIK SEYRİ (DOLAR)
- 2002: 27,5 MİLYAR
- 2005 SONU: 50 MİLYAR (İLK KEZ AŞILDI)
- 2012 ORTASI: 100 MİLYAR
- 2013: GEZİ'YE RAĞMEN 135 MİLYAR
- EKİM 2018: 117,8 MİLYAR
- AĞUSTOS 2018: KUR SALDIRILARI BAŞLADI
- EYLÜL 2018: 84 MİLYAR
- ŞUBAT 2020: 107,7 MİLYAR
PANDEMİDE TCMB'NİN DÖVİZ REZERVİ NE KADAR AZALDI? (DOLAR)
- DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE DÖVİZ REZERVİ AZALDI
o EYLÜL 2020: 79,7 MİLYAR
o EKİM 2020: 84,5 MİLYAR
o KASIM 2020: 82,7 MİLYAR
o ARALIK 2020: 93,3 MİLYAR
- TCMB DÖVİZ REZERVİ
o ŞUBAT 2020: 107,7 MİLYAR
o ŞUBAT 2021: 95,5 MİLYAR
o TCMB'NİN 1 YILDA DÖVİZ REZERVİ KAYBI: 12,2 MİLYAR
TCBM DÖVİZLERİ BUHAR MI OLDU?
- DÖVİZ KARŞILIKSIZ ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLMUYOR
- KİŞİ VE KURUMLAR ELLERİNDEKİ TL KARŞILIĞI TCBM'DEN DÖVİZ ALIYOR
- DÖVİZ, DOLAR-TL-ALTIN DÖNÜŞÜMÜYLE PİYASADA KALMAYA DEVAM EDİYOR
o CARİ AÇIK: 36,7 MİLYAR DOLAR
o YABANCI PORTFÖY YATIRIMCININ ÇIKIŞI: 9,3 MİLYAR DOLAR
o KİŞİ VE KURUMLARIN DÖVİZ TALEBİ: 41 MİLYAR DOLAR
o ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINA OLAN KISA VADELİ BORCUNUN ÖDENMESİ: 3 MİLYAR DOLAR
o YOLCU BERABERİNDE GİDEN KAYNAK ÇIKIŞI: 3,3 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE SALDIRILARA VE KORONAVİRÜSE RAĞMEN BÜYÜDÜ
- EKONOMİK OPERASYONLARLA BAŞA ÇIKILDI
- ÜRETİM DEVAM ETTİ
- PANDEMİDE 311 MİLYAR TL DESTEK VE TEŞVİK HAYATA GEÇİRİLDİ
- TÜRKİYE, ÇİN'DEN SONRA %1,8 BÜYÜYEREK İKİNCİ ÜLKE OLDU
- OCAK VE ŞUBAT 2021'DE İHRACAT REKORLARI KIRILDI
İletişim bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ve iletişimci-yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İletişim Bilimci Prof. Dr. Zekir Avşar: Olması gereken böyle ters algı operasyonları dediğimiz pek çok doğrunun içerisinden bazı doğru olmayan hususları koyup oradan bir propaganda süreci geliştirmektense doğrular üzerinden hareket etmek her zaman hepimizin faydasınadır.
İletişimci-yazar Ali Saydam: Sadece içerideki muhalefet değil yurt dışındaki ülkelerin Türkiye ile ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili aldıkları pozisyonda da zaman içerisinde çok büyük değişiklikler olduğunu tespit ediyoruz. Kırılma noktası neresiydi? Tırnak içerisinde söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin haddini aşması. Nedir bu haddini aşma milli bağımsızlık meselesidir.
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