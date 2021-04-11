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Başkan Erdoğan müjdelemişti | Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

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Giriş: 11.04.2021 18:42
Güncelleme:11.04.2021 20:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti. Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIR’lardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti.

Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti.

Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIR'lardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılmaya başlandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklama yaptı.

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