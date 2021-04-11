Başkan Erdoğan talimat verdi çiftçiden patates soğan alımı başladı

Çat beldesinde hasadın ardından yaptığı satışa rağmen deposunda kalan 100 ton patatesi TMO'ya satan çiftçi Zeki Yılmaz, her zaman çiftçinin yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız çiftçiyi koruyup kolladı ve bizi dertten kurtardı. Elimizde kalan patatesi devletimiz sayesinde bitirdik. Kızartmalık ve yemeklik olduğu için pandemi döneminde düşen tüketim nedeniyle elde kalmıştı. Devletimizin verdiği fiyatlardan da mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.