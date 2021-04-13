Gözler Kabine'de! Tam kapanma mı, ek tedbir mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bizim kişisel olarak kurallara uymamız ve bunun yanı sıra aşılama noktasında hızla ilerlememiz gerekir. Bu arada vatandaşlarımız da kendilerine verilen ilaçları mutlaka kullanmalı tedavi süreçlerine uygun davranmalıdır."

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA! HANGİ TEDBİRLER ALINACAK?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş bugün yapılacak Kabine toplantısından çıkacak kararları merakla bekliyor. Yeni tedbirler neler olacak? Tam kapanma uygulanacak mı? Ramazan ayına özel tedbirler neler? İşte akıllardaki tüm sorularında cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener verdi.