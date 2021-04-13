Gözler Kabine'de! Tam kapanma mı, ek tedbir mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor. Kabine pandemi gündemiyle bir araya gelecek. Artan vaka sayılarına karşı alınacak tedbirler masada. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in A Haber'de yaptığı açıklamalar:
"Ben bugün yapılacak Kabine toplantısından tam kapanma beklemiyorum. Ciddi anlamda ek tedbirler bekliyorum.
Mart ayı itibariyle yeniden normalleşme dönemine girdik. Lojistik sıkıntılardan dolayı aşılama çok istediğimiz gitmedi. Dünyada en çok aşı yapan 6. ülkeyiz ama genel olarak bakarsak dünyada da genel olarak aşılma iyi gitmiyor. Aşıyı üretmek yetmiyor bunun üretimi ve lojistiği de çok önemli.
İnsanların sokağa çıkması ve sosyal hareketlilik içerisinde kurallara uyulmaması sürü bağışıklığına doğru gittiğimizi gösteriyor. Alınan her sıkın tedbirlerden sonra vakaların düştüğünü her normalleşmede vakaların arttığını gördük.
Aşılama veya hastalığı geçirme süreci olmadığı müddetçe aslında bu olayın çözümü de olmayacak. Ramazan ayında ek tedbirlerin alınması çok daha mantıklı olacak.
Hastanelere binen iş yükünün kontrollü olması gerekiyor. Maalesef 200 üzerinde vefat eden insanımız var. Bu anlamda aşılar etkin olarak kullanıldığı müddetçe pandemi noktasında rahatlayacağız.
Ben bugünkü Kabine toplantısından tam kapanma yerine daha kontrollü tedbirlerin olduğu bir süreç ve karar yönetimi bekliyorum.
Tam kapanmanın olması vaka sayılarını ciddi anlamda azaltır. Orası çok net ve kesin. Ancak tam kapanma derken her bireyde her meslek grubunda olması lazım.
Yani belli bir grubu dışarıda tutup diğerlerini içeride tutarak bunu çözemezsiniz. Yani kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları dışarıda diğer herkesin içeride olması gerekir.
Ülkenin de kapanması gerekir. Dışarıdan gelmenin durması gerekir. Bulaş zincirini kırmak istiyorsanız insanlar arasına ulaşım hareketliliğini kısıtlayıp bunu 3 hafta yaparsak vaka sayıları düşecektik.
Ancak bir arada yaşayan bir toplum olmamız nedeniyle tam kapanma teorik olarak mümkün görünebilir ama bu pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenler dünyada eş zamanlı bir kapanma olmadı.
Bizim kişisel olarak kurallara uymamız ve bunun yanı sıra aşılama noktasında hızla ilerlememiz gerekir. Bu arada vatandaşlarımız da kendilerine verilen ilaçları mutlaka kullanmalı tedavi süreçlerine uygun davranmalıdır."
TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA! HANGİ TEDBİRLER ALINACAK?
Türkiye'de milyonlarca vatandaş bugün yapılacak Kabine toplantısından çıkacak kararları merakla bekliyor. Yeni tedbirler neler olacak? Tam kapanma uygulanacak mı? Ramazan ayına özel tedbirler neler? İşte akıllardaki tüm sorularında cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener verdi.
Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları:
"Tam kapanma aslında salgın yönetimlerinde klasik yöntemlerden birisi. Ama yakın zamanda ABD yapılan bir çalışmayla ortaya çıktı ki 60 günün altındaki tam kapanmalarda vaka sayılarında ciddi düşüş beklemek çok doğru bir yaklaşım değil.
Yani 60 günün altında yapılacak bir kapanma ile sahada tam olarak bir karşılık almak mümkün değil matematiksel olarak. Burada toplumsal mutabakat ile kapanmış gibi hareket edilmeli. Her yerini kapatsanız bile insanlar bir kaçak yolu bulabiliyorlar.
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