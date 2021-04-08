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Son dakika: Kanal İstanbul proje neden önemli? A Haber'de yanıtladı: Kanal İstanbul asrın projesi

Son dakika haberi... Başkan , dün partisinin grup toplantısında ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal 'a başlıyoruz ve yapacağız" ifadelerini de kullandı. Hatta bu yaz temelin atılacağı müjdesini verdi. Peki neden önemli? Proje tamamlandığında kazanımları ne olacak? Detayları muhabiri aktardı. Öğretim Üyesi ve şehir yönetim uzmanı Prof. Dr. , canlı yayında yanıtladı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: Kanal İstanbul proje neden önemli? A Haber'de yanıtladı: Kanal İstanbul asrın projesi

'un temeli yaza atılıyor. Peki neden önemli? Dev proje tamamlandığında bölgeye kazanımları ne olacak? Öğretim Üyesi ve şehir yönetim uzmanı Prof. Dr. , canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ASRIN PROJESİ"

Hani bir söz vardır ya diye Kanal İstanbul gerçekten asrın projesi.

"TÜRKİYE'Yİ 2053 VİZYONUNA TAŞIYACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli ifade ediyorlar. Fethin 600'üncü yıl dönümü yani vizyonu. İşte İstanbul'u ve Türkiye'yi 2053 vizyonuna taşıyacak olan proje de Kanal İstanbul projesi.

Proje sadece uluslararası transit geçiş yapan gemilerin kullanacağı bir güzergah değil. Aynı zaman Türkiye için çok büyük ve çok önemli bir entegre ekonomik gelişim kalkınma projesi.

"TEK KAYGISI TÜRKİYE"

Artı İstanbul'u beklenen depreme hazırlayacak da en büyük projelerden biri. Dolayısıyla Kanal 'a bu gözle bakmak lazım. Tek kaygısı Türkiye olan tek kaygısı İstanbul olan bir proje.

"BU AMİRALLERİN SESİNİ DOĞU AKDENİZ'DE DUYMADIM"

Proje aslında geçmişte yeterince tartışıldı. Bugün tekrar Kanal İstanbul üzerinden bir takım anlamsız mesajlar vermenin hiçbir mantığı yok. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da bu amirallerin sesini duymadım. orada varlık yokluk mücadelesi verirken. Muhtemelen bir yerlerden aldıkları talimatla hareket ediyorlar ve Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar.

Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması ÇARPICI KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesi neden önemli? KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

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