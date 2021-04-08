Son dakika: Kanal İstanbul proje neden önemli? A Haber'de yanıtladı: Kanal İstanbul asrın projesi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz ve yapacağız" ifadelerini de kullandı. Hatta bu yaz temelin atılacağı müjdesini verdi. Peki Kanal İstanbul projesi neden önemli? Proje tamamlandığında kazanımları ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve şehir yönetim uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, canlı yayında yanıtladı.
Kanal İstanbul'un temeli yaza atılıyor. Peki Kanal İstanbul projesi neden önemli? Dev proje tamamlandığında bölgeye kazanımları ne olacak? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve şehir yönetim uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ASRIN PROJESİ"
Hani bir söz vardır ya asrın projesi diye Kanal İstanbul gerçekten asrın projesi.
"TÜRKİYE'Yİ 2053 VİZYONUNA TAŞIYACAK"
Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli ifade ediyorlar. Fethin 600'üncü yıl dönümü yani 2053 vizyonu. İşte İstanbul'u ve Türkiye'yi 2053 vizyonuna taşıyacak olan proje de Kanal İstanbul projesi.
Proje sadece uluslararası transit geçiş yapan gemilerin kullanacağı bir güzergah değil. Aynı zaman Türkiye için çok büyük ve çok önemli bir entegre ekonomik gelişim kalkınma projesi.
"TEK KAYGISI TÜRKİYE"
Artı İstanbul'u beklenen depreme hazırlayacak da en büyük projelerden biri. Dolayısıyla Kanal İstanbul'a bu gözle bakmak lazım. Tek kaygısı Türkiye olan tek kaygısı İstanbul olan bir proje.
"BU AMİRALLERİN SESİNİ DOĞU AKDENİZ'DE DUYMADIM"
Proje aslında geçmişte yeterince tartışıldı. Bugün tekrar Kanal İstanbul üzerinden bir takım anlamsız mesajlar vermenin hiçbir mantığı yok. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da bu amirallerin sesini duymadım. Türkiye orada varlık yokluk mücadelesi verirken. Muhtemelen bir yerlerden aldıkları talimatla hareket ediyorlar ve Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar.