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Son dakika: Ramazan’da gıda terörüne dikkat! Ramazan kolisinde son kullanma tarihi uyarısı

Son dakika haberi... ayının yaklaşmasıyla marketlerde hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre ramazan kolisi hazırlıyor. Ancak bir de fırsatçılar var. Tarihi geçmiş ürünleri Ramazan kolilere koyup satıyorlar. Peki bu durumda nelere dikkat edilmeli? Detayları muhabiri aktardı. Merkezi Onursal Başkanı , vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: Ramazan’da gıda terörüne dikkat! Ramazan kolisinde son kullanma tarihi uyarısı

'a sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Marketlerde ramazan kolileri yerini aldı. Ancak sahtekarlar bunu fırsat bilip ramazan kolilerine de hile karıştırdılar.

Artık her yer de Ramazan kolisi görmek mümkün ancak gıda terörü dur durak bilmiyor. Tarihi geçmiş ürünleri Bu kolilerin içine koyarak satışa sunuyorlar.

Ürünlerin son kullanma tarihleri değiştiriliyor. onlar kar hesabı yaparken insanların sağlığı tehlikeye atılıyor. Üstelik biri fark edene kadar da satıyorlar.

"RAMAZAN KLASİĞİ HALİNE GELDİ"

Merkezi Onursal Başkanı , "Vicdansız fırsatçı ve çıkarcıların Ramazan klasiği haline geldi bu" ifadelerini kullanarak vatandaşlara kolileri kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Ramazan’da gıda terörüne dikkat! RAMAZAN'DA GIDA TERÖRÜNE DİKKAT!

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