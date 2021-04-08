Son dakika: Ramazan’da gıda terörüne dikkat! Ramazan kolisinde son kullanma tarihi uyarısı
Son dakika haberi... Ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde hummalı bir çalışma var. Erzaklar Ramazan kolilerine dolduruluyor. Marketler her bütçeye göre ramazan kolisi hazırlıyor. Ancak bir de fırsatçılar var. Tarihi geçmiş ürünleri Ramazan kolilere koyup satıyorlar. Peki bu durumda nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
ÖZEL HABER A Haber
Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Marketlerde ramazan kolileri yerini aldı. Ancak sahtekarlar bunu fırsat bilip ramazan kolilerine de hile karıştırdılar.
Artık her yer de Ramazan kolisi görmek mümkün ancak gıda terörü dur durak bilmiyor. Tarihi geçmiş ürünleri Bu kolilerin içine koyarak satışa sunuyorlar.
Ürünlerin son kullanma tarihleri değiştiriliyor. onlar kar hesabı yaparken insanların sağlığı tehlikeye atılıyor. Üstelik biri fark edene kadar da satıyorlar.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"RAMAZAN KLASİĞİ HALİNE GELDİ"
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , "Vicdansız fırsatçı ve çıkarcıların Ramazan klasiği haline geldi bu" ifadelerini kullanarak vatandaşlara kolileri kontrol etmeleri uyarısında bulundu.