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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED raporu tamamlandı

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Giriş: 07.04.2021 13:49
Güncelleme:07.04.2021 13:55
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Erdoğan, "Buradan milletimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Erdoğan, "Buradan milletimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı." dedi.

"MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADE EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "İki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir İstanbul'un depreme hazırlığını da hızlandıracaktır. Karadeniz'de hem biz hem de kıyısı olan ülkeler sürekli büyük ve yeni limanlar yapıyor. Bu durum gemi trafiğinin daha da artacağına işaret ediyor. Tehdit ediyor. Bütün müteahhitlerin elinden geliyoruz, geldiğimizde ödemeleri vs ellerinden alırız ve kendilerini de kenara koyarız. böyle bir devletin devamlılığına inanmak olabilir mi? Şartları zorlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini sürdürüyoruz. İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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