Diğer teknik direktörler gibi tepkimizi saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. İstemediğimiz şeyler olduğu zaman tepki vermek. Bunu da saygılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum.

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