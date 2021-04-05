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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı sonrası hakem yorumu: Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık

'in 32. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan." dedi..

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kasımpaşa maçı sonrası hakem yorumu: Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları;

Bugünkü mağlubiyet bizi üzdü. Ama böyle uzun maratonda bu mağlubiyetler olur. Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Konuşmaya gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık burada. Enteresan.

İlk yarıda çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Bugün sezonun biraz gerisinde kaldık. İkinci yarıda takım mücadele etti. Birkaç pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bunu eksiklere bağlamak doğru değil.

Diğer teknik direktörler gibi tepkimizi saygısızlık etmeden elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. İstemediğimiz şeyler olduğu zaman tepki vermek. Bunu da saygılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum.

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