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Denizci askerler 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yargılayacaktı? Bildiride Joe Biden'ın parmağı var mı? Bülent Erandaç A Haber'e konuştu

104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuşan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç çok önemli konulara değindi. Bildiriye yönelik 'ın "Türkiye'de 'ı devireceğiz" lafını hatırlatırken muhalefetin "bu yıl seçim olacak" çıkışının manidar olduğunu ifade etti. Erandaç ayrıca başarılı olsaydı Başkan Erdoğan'ın denizci askerler tarafından nerede sorguya çekileceğini de A Haber canlı yayınında açıkladı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Denizci askerler 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yargılayacaktı? Bildiride Joe Biden'ın parmağı var mı? Bülent Erandaç A Haber'e konuştu

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç 104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında yorumlarda bulundu.

BIDEN'IN PARMAĞI OLABİLİR Mİ?

Bildirinin yayınlanmasının ve 'in "bu yıl seçim olacak" lafıyla bir bağlantısı olduğunu vurgulayan Erandaç, 'ın "Türkiye'de 'ı devireceğiz" lafını bir kez daha hatırlattı.

DENİZCİLER 15 TEMMUZ'DA ERDOĞAN'I NASIL YARGILAYACAKTI?

Amerika yeniden geliyorsa Türkiye'yi kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Bülent Erandaç, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklansaydı Yavuz gemisine bindirilip 'da 'nde sorgulanacaktı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN KAZANIRSA ABD'NİN TÜM PLANLARI BOZULACAK

Gezi Parkı'nın bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Bülent Erandaç, 2023'te Erdoğan'ın kazanması durumunda ABD'nin bütün planlarının bozulacağını ifade etti.

ABD'ye yakın muhalefetin canlandırılmaya çalışılacağını söyleyen Erandaç, Türkiye'nin ABD'nin tüm oyun planlarını bozacağını ifade etti.

12 Mart Muhtırası'na benziyor! "12 MART MUHTIRASI'NA BENZİYOR!"
Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar "HALÂ BİR YERLERDEN DARBE ÜMİDİ BEKLİYORLAR"
Darbe imalı bildiriye flaş gelişme! DARBE İMALI BİLDİRİYE FLAŞ GELİŞME!

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