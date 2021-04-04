Denizci askerler 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yargılayacaktı? Bildiride Joe Biden'ın parmağı var mı? Bülent Erandaç A Haber'e konuştu
104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuşan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç çok önemli konulara değindi. Bildiriye yönelik ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz" lafını hatırlatırken muhalefetin "bu yıl seçim olacak" çıkışının manidar olduğunu ifade etti. Erandaç ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Başkan Erdoğan'ın denizci askerler tarafından nerede sorguya çekileceğini de A Haber canlı yayınında açıkladı.
Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç 104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildiri hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yorumlarda bulundu.
BIDEN'IN PARMAĞI OLABİLİR Mİ?
Bildirinin yayınlanmasının Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in "bu yıl seçim olacak" lafıyla bir bağlantısı olduğunu vurgulayan Erandaç, Biden'ın "Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz" lafını bir kez daha hatırlattı.
DENİZCİLER 15 TEMMUZ'DA ERDOĞAN'I NASIL YARGILAYACAKTI?
Amerika yeniden geliyorsa Türkiye'yi kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Bülent Erandaç, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklansaydı Yavuz gemisine bindirilip İstanbul'da Marmara Denizi'nde sorgulanacaktı" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN KAZANIRSA ABD'NİN TÜM PLANLARI BOZULACAK
Gezi Parkı'nın bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Bülent Erandaç, 2023'te Erdoğan'ın kazanması durumunda ABD'nin bütün planlarının bozulacağını ifade etti.
ABD'ye yakın muhalefetin canlandırılmaya çalışılacağını söyleyen Erandaç, Türkiye'nin ABD'nin tüm oyun planlarını bozacağını ifade etti.