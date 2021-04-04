BIDEN'IN PARMAĞI OLABİLİR Mİ?

Bildirinin yayınlanmasının Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in "bu yıl seçim olacak" lafıyla bir bağlantısı olduğunu vurgulayan Erandaç, Biden'ın "Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz" lafını bir kez daha hatırlattı.