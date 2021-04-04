104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine üniversitelerden tepkiler çığ gibi büyüyor
104 emekli amiral, darbe iması taşıyan bir bildiri yayınladı. Bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de üniversitelerden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi 'milli iradenin yanındayız' notuyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi. İşte üniversitelerden gelen tepkiler...
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine üniversitelerin tepkileri çığ gibi büyüyor.
Boğaziçi Üniversitesi 'milli iradenin yanındayız' notuyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama metni paylaştı;
"Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir."
"Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
"Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, devletimizi uluslararası arenada zayıflatma ve ülkemizin birliğini sarsma amaçlı, milli iradenin tezahürü meclisimizi yok sayan, yüksek standartları olan demokrasimiz üzerinde açık bir tehdit unsuru olarak görülebilecek, düşünce özgürlüğü ile izahı asla mümkün olmayan, darbe dönemleri muhtıralarını hatırlatır türden ve ancak darbe özlemi içinde olanların kabul edebileceği; demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı büyük milletimizde karşılığını asla bulamayacak, sadece kargaşa ve huzursuzluk ortamı oluşturmaya namzet bir bildiri ile milletimizi sebepsiz ve edepsiz bir biçimde rahatsız etme teşebbüsü içinde olan kişiler ile bu teşebbüse onay veren, alkışlayan ve yaratılmaya çalışılan huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz.."
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİ'NİN HEDEF ALAN BİLDİRİ YAYINLADI
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamış ve Kanal İstanbul projesi üzerinden seçilmiş hükümeti hedef almıştı.
Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.