Devlet terörün yaralarını sardı! Mardin Nusaybin adeta yeniden inşa edildi
Terör örgütünden en çok zarar gören yerlerden biri de Mardin Nusaybin! Teröristler yakıp yıktığı ilçe, adeta yeniden inşa edildi. Nusaybin'deki dönüşümü A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, A Haber’e konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ÖZEL HABER A Haber
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Teröristler sivilleri katletti. Binaları, iş yerlerini, ibadethaneleri ateşi verdi. Devlet, teröristlerden arındırılan bölgeleri yeniden ayağa kaldırdı.
Terörden temizlenen bu ilçelerde devlet önemli adımlar attı. Zarar gören binaların yerine TOKİ tarafından yenileri inşa edildi. O noktalardan biri Mardin Nusaybin.