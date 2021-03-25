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Devlet terörün yaralarını sardı! Mardin Nusaybin adeta yeniden inşa edildi

Terör örgütünden en çok zarar gören yerlerden biri de ! Teröristler yakıp yıktığı ilçe, adeta yeniden inşa edildi. 'deki dönüşümü muhabiri aktardı. Nusaybin Kaymakamı , A Haber’e konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Devlet terörün yaralarını sardı! Mardin Nusaybin adeta yeniden inşa edildi

Teröristler sivilleri katletti. Binaları, iş yerlerini, ibadethaneleri ateşi verdi. Devlet, teröristlerden arındırılan bölgeleri yeniden ayağa kaldırdı.

PKK'lı teröristler, 2015'teki Hendek olaylarıyla birlikte ve 'da birçok ilçeyi savaş alanına çevirdi. Kararlı operasyonlar sayesinde ilçeler teröristlerden temizlendi.

Terörden temizlenen bu ilçelerde devlet önemli adımlar attı. Zarar gören binaların yerine tarafından yenileri inşa edildi. O noktalardan biri .

Devlet terörün yaralarını sardı DEVLET TERÖRÜN YARALARINI SARDI

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