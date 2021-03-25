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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor! A Haber helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler vefatlarının 12. yılında anılıyor. Ayrıntıları helikopterin düştüğü bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.