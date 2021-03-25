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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor! A Haber helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2021 13:41
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler vefatlarının 12. yılında anılıyor. Ayrıntıları helikopterin düştüğü bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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