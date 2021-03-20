Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Avukat Özgecan Sırma'nın açıklamaları:

"Türkiye bu sözleşmenin hem kurucusu hem de tam anlamıyla kabullenicisiydi. Bu tarihsel bir dönüşüm ve değişim. 11 ülke imza atıyor ama yürürlüğe koymuyor çekince koyan ülkeler var. Birleşik Krallık, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, Ermenistan, Macaristan ve Letonya gibi ülkeler çekincelerini koydular aile yapılarından bahsettiler ve uygulamadılar.