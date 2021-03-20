Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Türkiye, içeriğindeki bazı maddelerle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Sözleşmede tartışmaya neden olan maddeler nelerdi? Türkiye neden sözleşmeden çekildi? Akıllardaki soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Özgecan Sırma verdi.
Avukat Özgecan Sırma'nın açıklamaları:
"Türkiye bu sözleşmenin hem kurucusu hem de tam anlamıyla kabullenicisiydi. Bu tarihsel bir dönüşüm ve değişim. 11 ülke imza atıyor ama yürürlüğe koymuyor çekince koyan ülkeler var. Birleşik Krallık, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, Ermenistan, Macaristan ve Letonya gibi ülkeler çekincelerini koydular aile yapılarından bahsettiler ve uygulamadılar.
Biz de bu gerekçeleri savunuyoruz. Bizim iç yasalarımızın zaten kadına karşı önlemeye yönelik her türlü maddeleri ve cezalandırıcı maddeleri var. Uygulamanın daha sıkı takibi yapılarak kadın cinayeti bitene kadar takipçisi olacağız ülkece.
Aile yapımızı bombalayan üstümüzde bir külfet haline gelmiş ve geleceğimizi şekillendirecek olan bu sözleşmenin içerisinde kalarak bunu yapalım. Bunun bir algı oyunu olduğunu düşünelim.
Bu sözleşmeyi kabul etmemek kadınlara yönelik şiddetin önünü açmak değildir. Ben 3 senedir bu sözleşmenin karşısında olan avukatlardanım. Bu sözleşmede ifadeler çok sıkıntılı. Diplomatik bir dili yok. Bu algı operasyonuna ailemizi feda etmek istemiyoruz.
Bu sözleşmeden ayrıldık diye sanılmasın ki kadına şiddet meşru hale gelecek. Zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Kişiyi öldürmenin cezası müebbettir insan hakkı dememiz gerekiyor. Kadın ötelemesi yaptığınız takdirde başka mağduriyetler ortaya çıkıyor.
Ben bir avukat olarak KADES kullanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Ülke içerisinde alacağımız önlemlerle kadın cinayetlerini bitirebiliriz. Bu sözleşme şiddeti körükledi. Aile yapısı ve uzlaşmanın önünü kapatan maddeleriyle beraber 2011'den beri yükselen bir grafik görüyoruz."