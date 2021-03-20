Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi, kalktı mı? İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi amacı nedir? İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi, kalktı mı? İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi amacı nedir?
Son dakika... İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi? Uluslararası kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" ile ilgili son yıllarda tartışmalar sürüyordu. İstanbul sözleşmesi ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi, kalktı mı? İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi amacı nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.03.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 10:55
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldığı için kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak biliniyor. Sözleşme, onay yeter sayısına (10) ulaştığı 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi hakkında yeni karar duyuruldu. Peki, İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi, kalktı mı? İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul sözleşmesi amacı nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
Son dakika haberine göre, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
İstanbul Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir. Resmi Gazete'de 8 Mart 2012'de yayımlandı. Avrupa Konseyi üye devletleri ile bazı ülkeler tarafından imza altına alındı. Sözleşme, onay yeter sayısına(10) ulaştığı 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. 12 bölüm 81 maddeden oluşuyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI NEDİR?
- Avrupa Konseyi'nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi, ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır. Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemektedir ve Avrupa ile onun sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır.