- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Türkiye, içeriğindeki bazı maddelerle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Sözleşmede tartışmaya neden olan maddeler nelerdi? Türkiye neden sözleşmeden çekildi? Akıllardaki soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Özgecan Sırma verdi.