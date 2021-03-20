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Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 12:24
Güncelleme:20.03.2021 12:48
Türkiye, içeriğindeki bazı maddelerle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Sözleşmede tartışmaya neden olan maddeler nelerdi? Türkiye neden sözleşmeden çekildi? Akıllardaki soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Özgecan Sırma verdi.
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