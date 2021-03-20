Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Türkiye, içeriğindeki bazı maddelerle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Sözleşmede tartışmaya neden olan maddeler nelerdi? Türkiye neden sözleşmeden çekildi? Akıllardaki soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Özgecan Sırma verdi.