Kraliyeti sarsan skandal! 1069 yıllık İngiliz monarşisi tehlikede mi?

27 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

Tam 69 yıldır tahtta olan ve bugüne kadar gelmiş geçmiş en yaşlı Britanya kraliçesi olan Kraliçe Elizabeth, 150'den fazla başbakan, 13 Amerikan başkanı gördü. Tahta çıktığında, henüz 27 yaşındaydı. 27 yıllık hayatında, bir gün bile kraliçe olabileceğini aklından geçirmedi. Tahtın varisleri babası 6. George ve amcası 8. Edward'dı. 1936'da dedesi Kral 5. George'un ölümüyle tacın sahibi, amcası 8. Edward oldu. Sarayda yeni bir dönem başlayacaktı. Yeni kral yeni hayat demekti ama işler öyle gitmedi. Buckingham sarayı da tam o dönemde tanıştı en büyük sorunuyla... Aşkla...

BUCKINGHAM'DA İLK AŞK KRİZİ

8. Edward, boşanmış olan Wallis Simpson'la aşk yaşıyordu. Babasının vefatıyla birlikte yasal olarak Britanya tahtının sahibi oldu ama aşk taçtan ağır basıyordu genç kral için. 1936 yılında, törenle tahta çıksa da sarayın kurallarını yıkmak kolay değildi. Bir kral evlenip boşanmış bir kadınla birlikte olamazdı. Taht yerine aşkı seçti. Yerine kardeşi, yani Kraliçe Elizabeth'in babası 6. George geçti.

Elizabeth ise veliaht olarak "Yüce Prenses Elizabeth" unvanına layık görüldü. Ve tarihler, 6 şubat 1952'yi gösterdiğinde, babasının ölümüyle tahtın yeni sahibi Kraliçe Elizabeth oldu.

Artık sadece tahtın değil, sarayın da sıkıntılarını göğüsleme zamanıydı genç kraliçe için. Saray hayatı hep sıkıntılarla, çalkantılarla geçti. Monarşiye sahip çıkmak, yaşatmak bir yana en büyük sorunların başında geldi hep "aşk"… Kraliçe sansasyondan uzak bir hayatı tercih etse de kardeşi için durum pek de öyle değildi...