20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nin 'nden çekilmesine ilişkin, ''Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2021
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İstanbul Sözleşmesinden ayrıldı TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDI
Bakan ve kadın vekillerden peş peşe destek mesajları! BAKAN VE KADIN VEKİLLERDEN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA