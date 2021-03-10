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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık suçlamalarına Kraliçe Elizabeth’den cevap geldi Prens Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık suçlamalarına Kraliçe Elizabeth’den cevap geldi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovunda yaptıkları açıklamalarda Kraliyeti ırkçılıkla suçlamalarının ardından Kraliçesi 2. Elizabeth sessizliğini bozdu. Kraliyet sözcüleri tarafından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 10:14
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovunda yaptığı açıklamalarla ilgili konuşarak "üzüldüğünü" belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe 2. Elizabeth adına yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini tam anlamıyla öğrenmek tüm aileyi üzülüyor."
"Öne sürülen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili konular endişe verici. Bazı hatıralar değişiklik gösterse de, bunlar ciddiye alınır ve aile içinde özel olarak halledilir."Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak."
Üst düzey bir saray kaynağı şunları ekledi: "Tüm bunların merkezinde, nihayetinde bir aile var. Onlara aile olarak, özel sorunlarını kendi içlerinde tartışma fırsatı verilmeli.
"Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve akıl sağlığı önemli konulardır ve uzun yıllardır Kraliyet Ailesi Üyelerinin çalışmalarının bir parçasını oluşturmuştur."