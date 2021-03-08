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Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'li televizyon sunucusu Oprah ile yaptıkları röportaj yayınlandı. Çift Kraliyet ailesi tarafından susturulduklarını ve yalnız bırakıldıklarını söylerken Markle, maruz kaldığı ırkçılığı anlattı. Archie'ye hamile olduğu dönemde uğradığı ırkçılığı "Bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu" diyerek anlattı. Prens Harry ise babaannesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Charles'ın telefonlarını açmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 09:44
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Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

Kraliyet ailesinde ayrılmalarıyla tüm dünyada şok etkisi yaratan Prens Harry ve Meghan Markle'ın merakla beklenen röportajı bu gece yarısı Amerikan CBS televizyonunda yayınlandı. Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan'ın ünlü sunucu Oprah Winfrey'in şovuna konuk olduğu programda Kraliyet ailesinin sırları ortalığa saçıldı, yaşanan çatışmalar gün yüzüne çıktı.

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Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

Prens Harry ile tanışmadan önce Suits adlı TV dizisiyle tanınan Meghan Markle, siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı. Bebeğine hamileyken Saray'da maruz kaldığı ırkçılığı ise şöyle anlattı:

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Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

"BEBEĞİMİN PRENS YA DA PRENSES OLMASINI İSTEMEDİLER"

"Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı."

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Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

Meghan, "Bu bana Harry tarafından iletildi. Bunlar ailenin onunla yaptığı konuşmalardı" dedi.

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Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Meghan, "Artık hayatta olmak istemiyordum" diyerek bunu itiraf etmekten "utandığını" söyledi. Oprah'a intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Meghan, "bunun herkes için her şeyi çözeceğini düşündüm." dedi.

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