Prens Harry ve Meghan Markle dünyayı sarstı: Kraliyetteki ırkçılık yüzünden intihar etmeyi düşündüm

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'li televizyon sunucusu Oprah ile yaptıkları röportaj yayınlandı. Çift Kraliyet ailesi tarafından susturulduklarını ve yalnız bırakıldıklarını söylerken Markle, maruz kaldığı ırkçılığı anlattı. Archie'ye hamile olduğu dönemde uğradığı ırkçılığı "Bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu" diyerek anlattı. Prens Harry ise babaannesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Charles'ın telefonlarını açmadığını söyledi.