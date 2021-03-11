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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık suçlamalarına Prens William’dan yanıt: "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" Prens Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık suçlamalarına Prens William’dan yanıt: "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz"
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet ailesiyle ilgili yaptığı röportajın yankıları sürüyor. Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in çok konuşulan açıklamalara imza atan çift, Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamıştı. Markle, yaşadıkları nedeniyle intihar etmeyi düşündüğünü dile getirirken açıklamalara bir cevap da Prens William'dan geldi. Prens William, "kesinlikle ırkçı bir aile olmadıklarını" söyledi.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 17:39
Prens William, kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı röportaj sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşi Kate Middleton ile Londra'daki bir okulu ziyaret eden Prens William'a "Kraliyet ailesi, ırkçı bir aile mi?" diye soruldu.
Soruyu, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." diye cevaplandıran Prens William, röportaj sonrası kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını ama konuşmayı planladığını söyledi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovunda yaptığı açıklamalarla ilgili konuşarak "üzüldüğünü" belirtti.
Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe 2. Elizabeth adına yayınlanan açıklamada şöyle denildi: "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini tam anlamıyla öğrenmek tüm aileyi üzülüyor."