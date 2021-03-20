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Aşılama programı nasıl gidiyor? Vaka sayıları ne zaman düşer? Bilim Kurulu üyesi Öztürk A Haber’de cevapladı

’de yapılan araştırmaya göre "Kovid-19 en sık öğleden sonra bulaşıyor" iddiası var. Peki virüsün vücuda yayıldığı en hızlı zaman öğle saatleri mi? Kovid-19 en sık ne zaman bulaşıyor? Aşılama programı nasıl gidiyor? Vaka sayılarında düşüş ne zaman olacak? tedbirlerine uyuluyor mu? Akıllarda oluşan soruların cevaplarını canlı yayınına bağlanan üyesi Prof. Dr. verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün açıklamaları:

"Bu araştırma bana da çok ilginç geldi. Günün yorgunluğu veya buna benzer bir açıklama getirilebilir. Zorlama olur bu tabi detaylarına iyi bakmak lazım. Burada araştırmanın yapıldığı kişiler de önemli.

Kontrollü normalleşme döneminde 3. haftadayız. Maalesef vaka sayılarında bir artış yaşanıyor.

Hem Türkiye genelinde hem de illerde bu durum var. Bu yeni sistemin uygulanması kolay olmuyor ama yine bizim dikkat etmemiz lazım.

Aksi halde fatura ortada vaka artışları var. Bunun sonunda yeni kısıtlamalar ya da tamamen kapanma olabilir. Büyükşehirlerde vaka artışı nüfus yoğunluğuna bağlı olarak fazla.

Aşılar elimize geldikçe yapıyoruz. Testler yapılıyor. İki doz düşünülerek yedekleme yapılıyor. Çünkü başladığımızı tamamlamamız lazım. Aşılar geldikçe bu aşılama oranları artacaktır. Yerli aşılar biraz daha geç devreye girecek.

Bu salgınla bir süre daha yaşayacağız. Farklı tür aşıların olması bizim için iyi bir durum. Çeşitlilik söz konusu.

Bu yerli aşılar bize uzun vadede bir güvence veriyor. Aşılma geç gidiyor gibi görünebilir ama dünyaya göre iyi durumdayız."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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