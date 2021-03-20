Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün açıklamaları:

"Bu araştırma bana da çok ilginç geldi. Günün yorgunluğu veya buna benzer bir açıklama getirilebilir. Zorlama olur bu tabi detaylarına iyi bakmak lazım. Burada araştırmanın yapıldığı kişiler de önemli.