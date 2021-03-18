Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Büyük zaferin 106. yıl dönümü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.

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