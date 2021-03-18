Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Büyük zaferin 106. yıl dönümü
Son dakika haberi... Büyük zafer Çanakkale destanının 106. yıl dönümündeyiz. Bugün anma etkinlikleri düzenlenecek. A Haber muhabiri Vedat Sezer programın detaylarını anlattı.
ÖZEL HABER A Haber
Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde anma törenleri için hazırlıklar tamam.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret edecek,18 Mart Şehitleri Anma Programı'na katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.