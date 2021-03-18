18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Büyük zaferin 106. yıl dönümü

Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Büyük zaferin 106. yıl dönümü

Son dakika haberi... Büyük zafer Çanakkale destanının 106. yıl dönümündeyiz. Bugün anma etkinlikleri düzenlenecek. muhabiri programın detaylarını anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale! Büyük zaferin 106. yıl dönümü

Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde anma törenleri için hazırlıklar tamam.

Başkanı , ve 'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, inşaatında incelemede bulunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret edecek,'na katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanı 'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.

Büyük zaferin 106. yıl dönümü BÜYÜK ZAFERİN 106. YIL DÖNÜMÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA