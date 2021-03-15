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Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı

Suriye'de yaşayan El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı. Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı. A Haber muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı

Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi. Esad rejimi birçok insanın hayatlarını kararttı. İç savaştan en çok da masum çocuklar etkilendi.

Onlardan biri de Ahmet. El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı.

Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı.

15 MART 2011
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İÇ SAVAŞIN BİLANÇOSU
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Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi SURİYE'DE İÇ SAVAŞIN 11. YILINA GİRİLDİ
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