Ahmet'in patates kamyonunda geçen hayatı
Suriye'de yaşayan El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı. Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi. Esad rejimi birçok insanın hayatlarını kararttı. İç savaştan en çok da masum çocuklar etkilendi.
Onlardan biri de Ahmet. El Salha ailesinin bütün düzeni, Esad rejiminin hava bombardımanıyla yıkıldı.
Küçük Ahmet'in elinden tutarak yolda yürüyen annesi saldırıda yaşamını yitirdi. Ahmet ise engelli kaldı ve bir daha hiç konuşamadı.
15 MART 2011
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