Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi! Pandemiye rağmen ekonomi büyüdü

Faruk Erdem, "Pandemi döneminde doğru politikalar uygulandı. Hem ekonomi de hem sağlık da doğru adımlar atıldı. Avrupa'da insanlar maske bile bulamazken biz insanların kapısına maske götürdük. Türkiye dünya büyüme gösteren 2 ülkeden biri oldu ve bir mucize gerçekleşti." dedi.

İşte ekonomi gündemine dair veriler:

PİYASALAR TOPARLANIYOR

6 Kasım 1 Şubat Değişim (%)

Dolar/TL 8.52 7.17 -15.8

Euro/TL 10.13 8.66 -14.5

Sterlin/TL 11.28 9.86 -12.5

Altın/Gram 541 431 -20.3

BIST-100 1.191 1.497 25.6

SOSYAL ÖDEMELER CUMA GÜNÜ HESAPTA! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

*Kısa çalışma ödeneğine başvuru e-devletten yapılabiliyor

*İşveren beyanı yeterli oluyor

*Son 3 yılda 450 gün prim ve so6n 60 gün iş akdi yeterli

*En düşük kısa çalışma ödeneği, 2.146,50 TL

*En yüksek kısa çalışma ödeneği 5.366,25 TL

İŞSİZLİK MAAŞI

*İşten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış ya da haklı fesih ile ayrılmak.

*Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmiş olmak

*Son 120 günde hizmet akdine tabi çalışmak.

*En düşük işsizlik maaşı 1.431 TL

* En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

*17/4/2020 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak ve ücretsiz izne çıkartılmak

*Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almamak,

*İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak.

* 2021 yılı için ödenek günlük 47.70, aylık 1.431 TL

3 ADIMDA ERKEN UYARI

1-Üretim aşaması

2-Arz zinciri ve tüketim

3-Fiyat değişimi