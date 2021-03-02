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Afyonkarahisar'da acılı çiğköfte nedeniyle darp edilen genç A Haber’e konuştu

'da G.Ş. isimli şahıs, gittiği çiğ köftecide kendisine acısız çiğ köfte yerine acılı çiğ köfte veren iş yeri çalışanı ’u dövmüştü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan saldırgan yaptığı paylaşımlarla çileden çıkarırken dün akşam saatlerinde tutuklandığı bilgisi geldi. Olay tüm ’de büyük yankı uyandırırken bu kez gözaltındaki şahsın kardeşi yine o dükkana gitti. Şiddetin boyutunu artırdı camları kırmaya çalıştı ve motoru devirdi. İşte o saldırıya maruz kalan Yılmaz Koç yaşadıklarını ’de anlattı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Saldırıya uğrayan Yılmaz Koç'un sözleri:

"Bu olayın altında bir husumet yok. Sosyal medyada insanlar linç ettiği için kendi gururlarına yediremediler bu durumu. İkinci kez dükkana saldırdıklarında ben evdeydi.

Bu şahıslar zaten bira şişesi fırlatıyor. Yüzde yüz alkol aldıklarını anlayabiliriz. Şahıs hala gözaltında tutuluyor. Kameraya yansıyanlar dışında bana başka bir tehdit gelmedi.

Bu olaylar biraz dindikten sonra ben tekrara işime başlayacağım. Patron hem kendimi iyi hissetmem hem de dinlenmem için izin verdi.

İlk başta insan şaşırıyor. Başına bir almaktan korkuyor. Bu kişi bir de alkollü bir kişi. Tezgahta bıçak vardı.

O anda insanı bir yaşam korkusu sarıyor. Alkollü ne yağacağı belli olmuyor."

Türkiye'nin konuştuğu isim A Haber'de TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU İSİM A HABER'DE

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