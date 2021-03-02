İstanbul’da yüz yüze eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’dan A Haber'e özel açıklamalar
Turuncu kategorideki megakent İstanbul'da da yüz yüze eğitim başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı anlattı. Levent Yazıcı, "Öğrencilerimizin seslerini tekrar okulda duyduk. 15 Şubat’ta eğitime kısmen başlamıştık. Bugün başlayan gruplarımızla birlikte 1 milyon 400 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladı." dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim müdürü Levent Yazıcı'nın açıklamaları:
"Eğitimin başlaması çok mutlu etti bizleri. Çok şükür eğitim başladı. Öğrencilerimizin seslerini tekrar okulda duyduk.
15 Şubat'ta eğitime kısmen başlamıştık. Bugün başlayan gruplarımızla birlikte 1 milyon 400 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladı.
Onların eğitim ve öğretim sorumluluğunu üstlenen 120 bin öğretmenimiz göreve başladı. Burada 4 sınıftaki öğrencilerimiz hafta 2 gün 6 saatten 12 saat eğitim alacaklar.
Pazartesi-sal-perşembe ve cuma günleri eğitim olacak seyreltilmiş şekilde imkanı olan tüm okullarda Çarşamba günü temizlikler yapılacak. Tüm imkanlar hijyen konusunda seferber edildi.
Okullarımıza temiz belgesi verildi. Büyük bir hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte hep birlikte öğrencilerimizi sağlığını önceleyerek eğitimin devamını sağlayacağız."