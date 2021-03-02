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İstanbul’da yüz yüze eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’dan A Haber'e özel açıklamalar

Turuncu kategorideki megakent 'da da yüz yüze başladı. Ayrıntıları muhabiri ’in konuğu olan Milli Eğitim Müdürü anlattı. Levent Yazıcı, "Öğrencilerimizin seslerini tekrar okulda duyduk. 15 Şubat’ta eğitime kısmen başlamıştık. Bugün başlayan gruplarımızla birlikte 1 milyon 400 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladı." dedi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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İstanbul İl Milli Eğitim müdürü Levent Yazıcı'nın açıklamaları:

"Eğitimin başlaması çok mutlu etti bizleri. Çok şükür eğitim başladı. Öğrencilerimizin seslerini tekrar okulda duyduk.

15 Şubat'ta eğitime kısmen başlamıştık. Bugün başlayan gruplarımızla birlikte 1 milyon 400 bin öğrencimiz eğitim öğretime başladı.

Onların eğitim ve öğretim sorumluluğunu üstlenen 120 bin öğretmenimiz göreve başladı. Burada 4 sınıftaki öğrencilerimiz hafta 2 gün 6 saatten 12 saat eğitim alacaklar.

Pazartesi-sal-perşembe ve cuma günleri eğitim olacak seyreltilmiş şekilde imkanı olan tüm okullarda Çarşamba günü temizlikler yapılacak. Tüm imkanlar hijyen konusunda seferber edildi.

Okullarımıza temiz belgesi verildi. Büyük bir hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte hep birlikte öğrencilerimizi sağlığını önceleyerek eğitimin devamını sağlayacağız."

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