İş dünyasından hükümete büyüme rakamları konusunda pozitif tepki
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin gelişimi iş dünyasını da memnun etti. İş dünyası "Hükümetin pandemi destekleri meyvelerini verdi" görüşünde.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.
İŞ DÜNYASI BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye ekonomisinin salgın koşullarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü aktaran Hisarcıklıoğlu, "G-20'de Çin'den sonra ikinci sıradayız. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için de var gücümüzle çalışacağız. Kapalı iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler de iş dünyasının umutlarını artıracaktır." ifadesini kullandı.
"PANDEMİYE RAĞMEN YÜZDE 1,8 BÜYÜME BAŞARIDIR"
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarına ilişkin, "Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, 2020 yılının genelinde ise 1,8 büyüme başarıdır ve bu başarı Türkiye'ye inananlar ile devam edecektir." açıklamasını yaptı.
Kopuz, yaptığı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan 4. çeyrek ve 2020 büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan koronavirüs salgınının ekonomileri etkisi altına almasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacağını söylediğini aktaran Kopuz, "Nitekim 3. çeyrekte gerçekleşen yüzde 6,7'lik büyüme ekonomimizin toparlandığının göstergesi olmuştu. Hükümetimizin son dönemde de gelir kaybı, kira ve ciro kaybı destekleri gibi uygulamalarla esnaf ve tacirlerimizi desteklemesi ve iş dünyamızın özverisi sayesinde yapılan çalışmaların meyvelerini son çeyrekte de aldık. Böylece 2020 yılında sanayide yüzde 2 ve tarımda yüzde 4,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, 2020 yılının genelinde ise 1,8 büyüme başarıdır ve bu başarı Türkiye'ye inananlar ile devam edecektir." ifadelerini kullandı.
3. çeyrek büyüme verileri sonrasında Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Kopuz, "Manipülatif veriler açıklayan ve uluslararası düzeyde algı oluşturmaya çalışan kredi derecelendirme kuruluşları bile böyle bir sonuç çıkacağını bildiklerinden son hafta tahminlerini revize ettiler. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 5 daralacağı yönündeki öngörüsünü, yüzde 1,1 büyüme olarak revize etti. Bu ne açıdan bakılırsa bakılsın kabul edilemez bir hata payıdır. Türkiye bu tip oyunlara, operasyonlara rağmen yolundan şaşmıyor ve başarı öyküsünü sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.
"VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIĞIMIZ ARTTIKÇA EKONOMİK ALANDAKİ ZORLUKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞIMIZ DA GÜÇLENECEK"
Ali Kopuz, Türkiye'de Kovid-19 aşısının yaygınlaşmasının önemine ilişkin de, "Dünyada en çok aşı yapan beşinci ülkeyiz. Aşı, sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomi açısından da normalleşme yönünde atılan çok önemli bir adım. Zira bizim virüse karşı bağışıklığımız arttıkça ülkemizin de ekonomik alandaki zorluklara karşı bağışıklığı güçlenecektir." ifadelerini kullandı.
İTO BAŞKANI AVDAGİÇ BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır." ifadelerini kullandı.
Avdagiç, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 2020 büyümesini değerlendirdi. Türkiye'nin 2020 yılında Çin'le birlikte G-20 ülkeleri içinde büyüme gösterebilen iki ülkeden biri olduğunun altını çizen Avdagiç, "İmalat sanayi ürünlerine tüm dünyada artan talebi Türk iş dünyası iyi değerlendirdi. Bu süreç gösterdi ki özel sektörümüz Türkiye için çok önemlidir. Özel sektörün ayakta kalması, Türkiye'nin ayakta kalması demektir." ifadelerini kullandı.
Hem yıllık hem çeyreklik bazda en yüksek artışın makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanmasının, gelecek için umut verdiğini aktaran Avdagiç, bunun gelecekteki talebe hazırlık yapıldığının, ihracat kapasitesinin de artacağının işareti olduğunu bildirdi.
Avdagiç, şunları kaydetti:
"Türkiye ekonomisi Kovid-19 başlangıç yılı 2020'de bile yüzde 1,8 büyüyerek, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarını katma değere çevirebildiğini ispat etti. OECD'de birinci sıradayız. Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Kovid-19 yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır."
"TÜRKİYE ÜRETİMDEN VAZGEÇMEDİ"
İTO Başkanı Avdagiç, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 5,9'luk yüksek büyümenin çok değerli olduğunu belirtti.
Faizlerin yükselmeye başladığı, salgın tedbirlerinin sıkılaştığı bir dönemde Türkiye'nin üretimden vazgeçmediğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İmalatçılarımız var güçleriyle fedakarca çalıştı. Perakendecilerimiz hizmet vermeye devam etti. İş insanlarımız ve girişimcilerimiz hızla duruma uyum göstererek e-ticarette de dünyadaki en hızlı büyümelerden birine imza attılar. Öte yandan 1.219 ürünün daha, öncelikli yatırım listesine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme önümüzdeki dönemde yatırım şevkini artıracaktır. Bu büyüme rakamını yakalayan iş dünyamızın konsantrasyonun aynen devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan etkileyen kredi maliyetlerini makul seviyede tutmalıyız. Türkiye doğru yere odaklandığında her türlü sorunun üstesinden gelebiliyor."
Normalleşme sürecinin ekonomiyi canlandırdığını belirten Avdagiç, "Normalleşme bize iyi geliyor. Türkiye, 2021'de de güçlü büyümesini sürdürmek için bugün kabine toplantısından gelecek yeni normalleşme adımlarını can kulağıyla dinleyecektir." ifadelerini kullandı.