Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri "Kanal İstanbul Projesi" güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir.

Söz konusu haberlere konu olan Mahallelerimizden Terkos mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır.