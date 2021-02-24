Türkiye savunma sanayiinde dev adımlar atıyor! Operasyonlarda milli silah damgası

Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında yaptığı atılımlar meyvelerini verdi. Yerli ve milli silahlar hem operasyonlarda hem de tatbikatlarda boy gösteriyor. Peki, bu operasyon ve tatbikatlarda hangi silahlar öne çıktı? İşte A Haber'in özel haberi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta düzenlediği, "Kış 2021 Tatbikatı" tamamlandı.

Tatbikat sürecinde ise birçok yerli silahın kullanılması dikkat çekti.

Tatbikatta yerli üretim ürünler arasında T129 Atak helikopteri, bayraktar SİHA, Kirpi 2, Cirit Lazer Güdümlü Füze, UMTAS, SARP, MPT-76, Bora 12 ve MAM-L gibi araç, istem ve mühimmatlar kullanıldı.

ATAK HELİKOPTERİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

T129 Atak helikopteri yakın hava desteği ve çok amaçlı görevler için tasarlandı. Ağır silah yükü ile zorlayıcı görevler için güncellendi. Yakın hava operasyonları için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli top ile donatıldı. Atak helikopterinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de etkin, hassas ve özgün silah sistemine sahip olması. Ayrıca kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını da elinde tutuyor.

Kirpi, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından da en önemli savunma aracı olarak kullanılıyor. Kirpi'nin yenilenen yeni versiyonu Kirpi 2, farklı ihtiyaçlara yönelik, özel çözümler sunmaya devam ediyor. Ayrıca kirpi 2'nin 750 km menzili bulunuyor.

DÜNYANIN İLK LAZER GÜDÜMLÜ FÜZESİ: CİRİT FÜZESİ

Kış tatbikatında bir diğer göze çarpan yerli silah ise lazer güdümlü cirit füzesi oldu. Cirit lazer güdümlü füzesi sınıfının en uzun menzilli füzesi durumunda. Hafif zırhlı ve hareketli hedeflere karşı, yüksek hassasiyete sahip. Ayrıca çok yönlü tasarımı sayesinde farklı platformlara da kolay entegre edilebiliyor.

UZUN MENZİLLİ TANK AVCISI: UMTAS

Roketsan UMTAS Tanksavar Füze Sistemi, taaruz helikopterlerinin kullanımı için, geliştirilen bir tanksavar füze sistemi olarak ön plana çıkıyor. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili. UMTAS, helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistem.

ASELSAN Sarp uzaktan komutalı stabilize silah sistemi ise otomatik bomba atar ve makinalı tüfek silah seçeneklerini taşıyor. Gece-gündüz görüş hareket halinde ve hareketli hedeflere karşı atış yapabilme otomatik hedef takibi gibi özellikleri de mevcut. Sistem, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde gelebilecek tehditlere karşı başarıyla koruma gerçekleştirebiliyor.

MİLLİ KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ: BORA 12

Bora 12 keskin nişancı tüfeği de TSK'nın envanterinde ön plana çıkan yerli ve milli silahlar arasında yer alıyor. 62 milimetre kalibreli tüfeğin, etkili menzili 800 metre.

Aksesuarsız ve şarjörsüz, 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte, 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

MİLLİ SİHA'LARA YENİ MÜHİMMATLAR GELİYOR

UMTAS tanksavar füze sistemi öncelikle olarak taarruz helikopterlerinden kullanım için, geliştirilen bir tanksavar füze sistemi olarak ön plana çıkıyor. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili. UMTAS, helikopter platformlarının yanı sıra, diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistem.

MAM-L mini akıllı mühimmat sistemi düşük ağırlığı sayesinde İHA ve hafif taarruz uçakları gibi platformlarda kullanılabiliyor.

MAVİ VATAN'IN SİHA'SI: ULAQ



Mühimmat 22 kg ağırlığa, 8 km menzile ve çeşitli harp başlıklarını kullanabilme özelliğine sahip. Ayrıca Türk Savunma Sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi. ULAQ'ın denizdeki tecrübe seyirlerine başlanırken deniz testlerinin ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Prototip üretimi tamamlanmış olan silahlı insansız deniz aracı yani SİDA, "ULAQ" serisinin ilk platformu olacak. 8 km menzilli, saatte 65 km sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Ayrıca üzerinde 4 cirit ve 2 UMTAS füzesi taşıyabiliyor.