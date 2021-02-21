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Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK’ya kesintisiz atış sunacak | Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu

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Giriş: 21.02.2021 20:05
Güncelleme:21.02.2021 20:16
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi. Hayata geçecek proje ile Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK’ya kesintisiz atış sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62'nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, "Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Sarsılmaz firması geliştirilen PMT 7.62 Makinalı Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunulacak.

Hayata geçecek proje ile Makineli Tüfek PMT 7,62 TSK'ya kesintisiz atış sunacak.

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