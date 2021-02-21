21 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki: Videoları görünce...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki: Videoları görünce...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2021 00:01
Güncelleme:21.02.2021 00:10
"ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı." ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.

Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı... Siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar.

ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
HDP terör örgütünün partisidir
"HDP terör örgütünün partisidir"
Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız
"Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız"
Terör örgütünün bütün akademileri Gara'da
"Terör örgütünün bütün akademileri Gara'da"
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz milat oldu
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz milat oldu
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Diyarbakır...
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Diyarbakır...
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Daha Fazla Video Göster