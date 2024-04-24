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İkinci elde en çok hangi marka ve model satılıyor? Liste belli oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İkinci elde en çok hangi marka ve model satılıyor? Liste belli oldu

Son dönemde ikinci el araç satışlarında sayılar düşse de piyasada yine on binlerce araç alıcı buldu. Mart 2024 döneminde piyasada en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında ise liderliği Egea aldı.

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