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328 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ! Tüm markalar listeyi yeniledi! İndirim sonrası fiyatlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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328 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ! Tüm markalar listeyi yeniledi! İndirim sonrası fiyatlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

2023 yılının sonuna yaklaşırken, vergisiz sıfır araç fiyatları engelli muafiyeti kapsamında güncellendi. Markalar, aralık ayı fiyatlarına göre hazırlanan listenin detaylarını açıkladı. Engelli bireyler, vergi muafiyeti avantajından yararlanarak tercih edebilecekleri sıfır araç fiyatlarını bu güncellenmiş listede bulabilirler. İşte ÖTV indirimli marka marka araç modellerinin tam listesi…

Aralık ayının sonuna yaklaşırken, ÖTV indirimli araç fiyatlarına sahip olma fırsatı için zaman daralıyor. Özellikle engelli muafiyetinden yararlanarak sıfır araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat gibi markalardan 1.004.000 TL'ye kadar satış fiyatına sahip araçlara vergisiz bir şekilde sahip olabilirler. Otomobil firmaları her ay fiyatlarını güncellediği için, bazı modeller sınırın üzerine çıkarken, bazıları ise sınırın altına gerileyerek fırsat listesine dahil oluyor. İşte 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak ÖTV indirimli araç modelleri ve indirimli fiyatları…

ARALIK AYI VERGİSİZ SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP: 368.009 TL

Easy 1.4 Fire 95 HP: 450.879 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 395.787 TL,

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 418.935 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP: 442.083 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Hatchback

Street 1.4 Fire 95 HP: 395.787 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Cross

Street 1.4 Fire 95 HP: 406.435 TL,

Urban 1.4 Fire 95 HP: 424.953 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 448.101 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP: 464.768 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Renault Clio

equilibre 1.0 SCe 65 hp: 394.444 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 439.768.900 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 457.824 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Renault Taliant

Joy 1.0 Sce 65 bg: 387.916 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 435.601 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 458.287 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero

Essential Tce 90 bg CVT: 404.583 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero Stepway

Essential Stepway Tce 90 bg: 397.175 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 412.916 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 418.009 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 441.157 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 459.675 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Duster

Essential TCe 90 bg: 416.620 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Spring

Extreme Electric 65 bg: 439.814 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ10

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 328.703 TL

- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 351.851 TL

- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 361.111 TL

- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 388.888 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ20

- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 369.907 TL

- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 400.462 TL

- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 425.925 TL

- 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 460.648 TL

- 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 425.925 TL

- 1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 449.074 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai Bayon

- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 423.611 TL

- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 439.814 TL

- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 464.814 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel: 411.574 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Citroen C3

- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 381.944 TL

- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 395.833 TL

- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 445.370 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Volkswagen Polo

- Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 452.314 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Skoda Fabia

- Elite 1.0 TSI 95 PS: 435.138 TL

- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 465.231 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Kia Picanto

- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 361.111 TL

- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live: 365.740 TL

- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 377.314 TL

- Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 377.314 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Kia Rio

- Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 442.129 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Kia Stonic

- Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 418.981 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 446.759 TL

- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 462.962 TL

ÖTV indirimli 2023 Model Seat Ibıza

1.0 Evo 80 HP Style: 381.944 TL

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