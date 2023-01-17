Son dakika: Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak! İlk alım bu yıl

3 DAKİKADA 1 TOGG: HEDEF 1 MİLYON ÜRETİM

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"TÜKİYE SATHINDA GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım grantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.