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Toyota Avrupa'da yılı rekor pazar payıyla tamamladı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Toyota Avrupa’da yılı rekor pazar payıyla tamamladı

Toyota Avrupa, 2022 yılında 1 milyon 80 bin 975 adetle önceki yıla göre satışlarda yüzde 0,5 artış elde ederken, yüzde 7,3’lük rekor paya ulaştı. Toyota, 2035’te AB bölgesinde tüm yeni araçlarında CO2 emisyonunu sıfıra indirecek ve 2040’a kadar ise tüm operasyonlarını karbon nötr hale getirecek.

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