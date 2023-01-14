14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan ''Yılın Fotoğrafları''nı seçti! TOGG detayı

Başkan Erdoğan ''Yılın Fotoğrafları''nı seçti! TOGG detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Erdoğan, muhabirlerin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:22
  • 1
  • 7
Başkan Erdoğan ’’Yılın Fotoğrafları’’nı seçti! TOGG detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Başkan Erdoğan ’’Yılın Fotoğrafları’’nı seçti! TOGG detayı

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

  • 3
  • 7
Başkan Erdoğan ’’Yılın Fotoğrafları’’nı seçti! TOGG detayı

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

  • 4
  • 7
Başkan Erdoğan ’’Yılın Fotoğrafları’’nı seçti! TOGG detayı

Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

  • 5
  • 7
Başkan Erdoğan ’’Yılın Fotoğrafları’’nı seçti! TOGG detayı

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Başkan Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.