14 Ocak 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan ''Yılın Fotoğrafları''nı seçti! TOGG detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Erdoğan, muhabirlerin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:22
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