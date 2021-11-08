TOGG’a ’Great Place to Work’ sertifikası

Bu yüzden klasik hiyerarşik yapı ve unvanlar kullanmıyoruz. Aynı şekilde yetenekleri de belirli görev tanımlarıyla sınırlandırmıyoruz. Herkes, en güçlü olduğu yetkinlik ve çalışma alanlarının yanı sıra bilgisi dahilindeki konularla ilgili çalışma, kendini geliştirme ve resmin bütününü görme fırsatına sahip. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü'nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz."

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