TOGG'a 'Great Place to Work' sertifikası
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.
TOGG açıklamasına göre, klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturan TOGG, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini uluslararası bir sertifikayla tescilledi.
5 kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda "güvenilirlik", "saygı", "hakkaniyet", "gurur" ve "takım ruhu" başlıkları üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışmayı başarıyla tamamlayan TOGG, sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.
"ÇEVİKLİĞE ENGEL OLABİLECEK UYGULAMALARA YER VERMİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Karakaş, "Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu. Genç bir şirket olarak araştırmaya katıldığımız ilk yılda bu başarıya ulaşmamız kurum kültürü inşasında doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından da önemli." ifadelerini kullandı.
TOGG'da alışılmadık bir biçimde örgütlendiklerini aktaran Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Farkımız, çalışanlarımızın uzmanlığına duyduğumuz güvenden kaynaklanıyor. Merkezi olmayan, otonom çalışabilen, mutabakat kültürüne dayalı kararlar alabilen ve kendi kendini organize eden çevik ekipler oluşturuyoruz. Bizim için kararların şekillenmesinde hiyerarşiden çok argümanların gücü önem taşıyor. Çevikliğe engel olabilecek uygulamalara yer vermiyoruz.
Bu yüzden klasik hiyerarşik yapı ve unvanlar kullanmıyoruz. Aynı şekilde yetenekleri de belirli görev tanımlarıyla sınırlandırmıyoruz. Herkes, en güçlü olduğu yetkinlik ve çalışma alanlarının yanı sıra bilgisi dahilindeki konularla ilgili çalışma, kendini geliştirme ve resmin bütününü görme fırsatına sahip. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü'nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni yılda en az 2.200 TL ek ödeme sevinci! Bu parayı almaya hak kazanmış olabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek…
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 Green Card başvuru bitti mi?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?
- Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
- 10 Kasım şiirleri sözleri! 10 Kasım ile ilgili şiirler 2-4-8 kıtalık kısa uzun! En anlamlı 10 Kasım sözleri…
- Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
- Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
- Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
- Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
- 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?