Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! Kamuya açık alanlarda olacak

HAZIRLANAN STANDART NEDEN ÖNEMLİ?

TSE tarafından "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları - Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı hazırlandı. Standart, şarj ünitelerinin yerleriyle ilgili gerekleri, ilkeleri ve tavsiyeleri de içeriyor.