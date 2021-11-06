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Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! Kamuya açık alanlarda olacak

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! Kamuya açık alanlarda olacak

Yerli otomobil TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek. 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin alt yapısı hazır. Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlandı.

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Standart; şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2022 bütçe teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) hedeflendiği şekilde ilk aracın 2022 sonu seri üretim bandından ineceğini belirterek, "TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

İlgili kaynaklar 2030'a kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağının öngörüldüğünü, 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını ifade ediyor.

HAZIRLANAN STANDART NEDEN ÖNEMLİ?
TSE tarafından "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları - Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı hazırlandı. Standart, şarj ünitelerinin yerleriyle ilgili gerekleri, ilkeleri ve tavsiyeleri de içeriyor.

Bakan Mustafa Varank, bu standart ile elektrikli araç şarj istasyonlarının uluslararası standartlara uygun, kullanıcı açısından güvenli, üreticiler açısından da etkin şekilde kurulumunun sağlanmasının temin edileceğini söyledi.



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