Son dakika | Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran açıklama
Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli ve milli olarak üretim aşamasında olduğu TOGG'da yeni gelişme. TOGG Üst Yöneticisi Karakaş "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, heyecan verici yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 2023'te banttan inmesi beklenen otomobilin İstanbul Park'taki test sürüşü görüntüleri heyecan yaratmıştı.
C- SEDAN MODEL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Seri üretimin yapılacağı Gemlik'teki fabrikanın da inşasında büyük ölçüde ilerleme sağlanırken, TOGG'dan heyecanı artıran yeni bir açıklama daha geldi.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi.
SIRA C-SEDAN MODELİNE GELDİ
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı elektrikli modelle karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki C-SUV modeli olacak.
C-SUV modelinin üretilmesinin ardından, sıra C-Sedan modeline gelecek. Karakaş'ın yaptığı açıklamaya göre, şimdilerde C-Sedan ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. TOGG'un bir sonraki hedefi ise C-Hatchback olacak.
TOGG ARABA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
"2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler."
TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak " demişti.
TOGG'UN ÖZELLİKLERİ
TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.
İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
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