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TOGG adım adım asfalta iniyor! 3 koldan testler hız kazandı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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TOGG adım adım asfalta iniyor! 3 koldan testler hız kazandı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil için yeni gelişmeyi videolu paylaşımla duyurdu. Buna göre TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testleri olmak üzere 3 koldan birden teste başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil için yeni gelişmeyi videolu paylaşımla duyurdu. Buna göre TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testleri olmak üzere 3 koldan birden teste başladı.

TOGG İÇİN 3 KOLDAN YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ
2022 yılının son aylarında seri üretime geçmesi beklenen yerli otomobil TOGG için 3 koldan yeni test aşamasına geçildi. TOGG sosyal medya hesabından test aşamalarına geçen yerli otomobil için heyecanlandıran yeni görüntüler yayınlandı.

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