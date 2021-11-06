TOGG adım adım asfalta iniyor! 3 koldan testler hız kazandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil için yeni gelişmeyi videolu paylaşımla duyurdu. Buna göre TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testleri olmak üzere 3 koldan birden teste başladı.