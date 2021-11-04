Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme! Zorunlu hale geliyor! Bakan Kurum tarih verdi TOGG ne zaman satışa çıkacak?

"Yeni imar planlarında doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG'un yeri ne olacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Kurum, yeşil kalkınma sürecinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ve elektrikli araçların burada öneminin büyük olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iklim değişikliğine maruz kalan değil de bunu yöneten, etki eden liderlik eden ülke anlayışıyla çalışacağız. Elektrik araçlarda burada önemli bir argüman" dedi.