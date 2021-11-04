Yerli otomobil TOGG için flaş gelişme! Zorunlu hale geliyor! Bakan Kurum tarih verdi TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yerli otomobil TOGG için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yapılan yeni düzenlemeyi açıklarken, yerli otomobil için bir de tarih verdi. TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG nerelerde şarj edilecek?
Doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG için artık son düzlüğe girildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı yeşil kalkınma sürecinin önemli bir ayağını oluşturacak elektrikli otomobiller için Türkiye'nin altyapısı hazır hale getirilmeye başlandı.
İSTANBUL PARK'A ÇIKTI
TOGG mühendislerinin sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirmesiyle yerli otomobil İstanbul Park'ta piste çıktı. TOGG'un ilk kez piste çıkması büyük heyecan yaratırken, aracın 0'dan 100 km hıza ulaşması yalnızca 4.8 saniye sürdü.
Yerli otomobil TOGG fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'un 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçeceği açıklandı. 2023 yılı ile beraber TOGG ile birlikte birçok elektrikli araçlar Türkiye'de yollarda öne çıkmaya başlayacak.
3 KRİTİK TARİH ÖN PLANDA
1. Türkiye'nin otomobili TOGG 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek seri üretime geçecek.
2. TOGG, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
3. Yerli otomobil Türkiye'de satışa sunulmasının ardından 2024-2025 yılında dünyada satışa çıkacak.
Sabah Gazetesi ve A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazeteci Mete Dirice'nin sorularını yanıtlarken, elektrikli otomobillerin alt yapısı, imar planları ve şarj istasyonları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"Yeni imar planlarında doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG'un yeri ne olacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Kurum, yeşil kalkınma sürecinin Türkiye için bir fırsat olduğunu ve elektrikli araçların burada öneminin büyük olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iklim değişikliğine maruz kalan değil de bunu yöneten, etki eden liderlik eden ülke anlayışıyla çalışacağız. Elektrik araçlarda burada önemli bir argüman" dedi.
KONUTLARDA ŞARJ ÜNİTELERİ OLACAK MI?
Bakan Murat Kurum, "Elektrikli otomobiller için en çok merak edilen sorulardan birisi olan, "Konut alanlarında elektrikli araçlar için şarj üniteleri olacak mı" sorusunu yanıtladı.
"ZORUNLU HALE GELECEK"
Bakan Kurum, "Otopark yönetmeliğini revize ettik. Hem 2023, 2030 olmak üzere yıllara göre otoparklarda elektrikli şarj istasyonları zorunlu hale gelecek. Yeni yapılan, ruhsat alan binalarda imar yönetmeliğinde bu değişiklikleri yaptık. İnşallah, 2023 yılına geldiğimizde elektrikli aracı olan her vatandaşımız gerek sokakta gerek konutlarının bulunduğu alanda gerekse ulaşım güzergâhı üzerinde elektrikli aracını şarj edebilecek" dedi.
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