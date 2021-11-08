Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği duyurdu! Otomobil sektöründe yeni bir kriz daha
Koronavirüs (kovid-19) salgını ile başlayan başlayan çip krizi otomobil sektörünü derinden etkilemeyi sürdürürken yeni bir kriz daha gün yüzüne çıktı. Bilhassa sıfır otomobil üretiminde oldukça önem taşıyan çiplerin ardından magnezyum problemi de üretimi darboğaza soktu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), geçen ay sonunda artan magnezyum darboğazı hususunda uyarıda bulundu.
Salgın süreci ve ardından ortaya çıkan sıkıntılar daha giderilememişken, dünya otomobil endüstrisi yeni krizlerle boğuşuyor. Nitekim çip üretiminin yeterli olmaması, başta çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının yükselmesi, lojistik ve konteyner meselesinde problemler çıkması derken, bu defa da otomotivde magnezyum problemi baş gösterdi.
ÇİN KAYNAKLI
Deutsche Welle'de (DW) yer alan göre, alüminyum içerikli alaşımların üretimi için gerekli çok önemli bir malzeme olan ve otomotiv endüstrisinde de ciddi yere sahip magnezyumda, Çin kaynaklı bir sorun başlamış durumda.
DARBOĞAZ SORUNU
Hafif olmasına karşın alüminyumun dayanıklılığını artıran bir metal olan magnezyumun en büyük tedarikçisinin Çin olduğu belirtilen haberde, bu ülkenin, enerji sıkıntısı yaşadığını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azalttığı, bunun da var olan küresel darboğazı iyice rahatsız edici bir boyuta taşıdığı kaydedildi.
Habere göre Pekin yönetimi, bir yandan sektördeki gücünü elinde tutmak ve dünya çapındaki alıcılarını kaybetmemek için çalışırken diğer yandan enerji kaynağı olarak kullandığı kömürü azalttı ve böylece magnezyum tedarikinde sorunlar arttı.
ÇİN MAGNEZYUM ÜRETİMİNİN YÜZDE 80'İN DEN FAZLASINI ÜSTLENİYOR
Zira Çin, dünya magnezyum üretiminin yüzde 80'den fazlasını karşılıyor. Dolayısıyla da onun üretimindeki en ufak değişiklik bütün dünyadaki tedarik zincirine yansıyor. Özellikle de Avrupa Birliği (AB) magnezyum ihtiyacının yüzde 95'ini Çin'den sağlıyor.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), geçen ay sonunda 11 sanayici birliği ile artan magnezyum darboğazı konusunda uyarıda bulundu ve "Kasım sonuna kadar Avrupa'daki magnezyum stoklarının tükenmiş olacağından yola çıkıyoruz" ifadesini kullandı.
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