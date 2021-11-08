Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği duyurdu! Otomobil sektöründe yeni bir kriz daha

DARBOĞAZ SORUNU

Hafif olmasına karşın alüminyumun dayanıklılığını artıran bir metal olan magnezyumun en büyük tedarikçisinin Çin olduğu belirtilen haberde, bu ülkenin, enerji sıkıntısı yaşadığını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azalttığı, bunun da var olan küresel darboğazı iyice rahatsız edici bir boyuta taşıdığı kaydedildi.