Çip krizi Renault’tu da vurdu | Bursa’daki fabrikasında...

Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi.