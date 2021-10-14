14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Çip krizi Renault'tu da vurdu | Bursa'daki fabrikasında...

Çip krizi Renault'tu da vurdu | Bursa'daki fabrikasında...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
ABONE OL
Çip krizi Renault’tu da vurdu | Bursa’daki fabrikasında...

Otomotiv sektöründe global bazda yaşanan çip krizi Renault'u da vurdu. Otomotiv devi elektronik bileşenlerin tedarik sorunu sebebiyle Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağını duyurdu.

Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında da 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20,28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Öte yandan, bu süre içerisinde çalışanlara ücret ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.

Opel kararını açıkladı! Üretimi durduruyor OPEL KARARINI AÇIKLADI! ÜRETİMİ DURDURUYOR
Honda Accord’un Türkiye fiyatı belli oldu! HONDA ACCORD'UN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA