12 Ekim 2021, Salı
Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor
Aksaray'da orman mühendisi arkadaşının önerdiği goji berry üretmeye başlayan Mehmet Çelik, Avrupa'ya senede 25 ton meyve satıyor. Kurt üzümü olarak bilinen goji berry meyvesinin üretimine 18 dekarlık alanda başladığını dile getiren Çelik, şu an 57 dekarlık arazide hemen hemen 25 ton goji berry meyvesi ürettiğini söyledi. Salgınla birlikte talebin arttığını belirten Çelik, "Toptancılar aracılığıyla ürünün büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:17
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