Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

KÖYDEKİ KADINLARA İŞ İMKANI

Üründen, turşu ve reçel de yapıldığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Biz turşu, reçel, marmelat, çay ve balını yapıyoruz. Birçok gıda sektöründe de kullanılıyor. Zahmeti az olan bir bitki ve su isteği az. Herhangi bir hastalığı yok. Ürünün tek zararlısı kuşlar. Kuşlar içinde fileyle önlem alıyoruz. Zor olan kısmı ise toplanmasıdır. Meyveleri tek tek topluyoruz. Birden fazla işçiyle yapılması gereken bir iş olduğu için köydeki kadınlara da çalışma imkânı sağlamış oluyoruz. "