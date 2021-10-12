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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

Aksaray'da orman mühendisi arkadaşının önerdiği goji berry üretmeye başlayan Mehmet Çelik, Avrupa'ya senede 25 ton meyve satıyor. Kurt üzümü olarak bilinen goji berry meyvesinin üretimine 18 dekarlık alanda başladığını dile getiren Çelik, şu an 57 dekarlık arazide hemen hemen 25 ton goji berry meyvesi ürettiğini söyledi. Salgınla birlikte talebin arttığını belirten Çelik, "Toptancılar aracılığıyla ürünün büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:17
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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

Mehmet Çekil, 7 sene önce Hasandağı eteklerinde bin 300 rakımlı Kargın köyüne, anavatanı Tibet olan 'goji berry' fidanlarını dikti. Üretimin istenilen düzeyde olması ve taleplerin giderek artmasının ardından tarlasını 57 dekarlık alana çıkaran Çekil, yıllık aşağı yukarı yaş ve kuru 25 ton gojy berry meyvesi üretiyor.

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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

"TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR"

Son 2 senedir yoğun talep olduğunu dile getiren Mehmet Çekil, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Türkiye, İtalya, İspanya ile Bulgaristan'dan ürün talep ediyorlar ve tercihlerini en çok Türkiye'den yana kullanıyorlar. Bizim verdiğimiz toptancılar ürünün yüzde 80'i ile 90'ını yurt dışına gönderiyorlar."

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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

DEKAR BAŞINA 25 BİN TL KAR

"Geçen sezon bütün masrafları çıkınca dekar başına 25 bin TL kâr elde ettim. Geçen sezon kilosunu 80 TL'den bu sezon ise 100 TL'den veriyoruz. Daha hasat yapmadan ön sözleşmeyle satış yaparak elimizdeki ürünleri bitirdik."

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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

KÖYDEKİ KADINLARA İŞ İMKANI

Üründen, turşu ve reçel de yapıldığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Biz turşu, reçel, marmelat, çay ve balını yapıyoruz. Birçok gıda sektöründe de kullanılıyor. Zahmeti az olan bir bitki ve su isteği az. Herhangi bir hastalığı yok. Ürünün tek zararlısı kuşlar. Kuşlar içinde fileyle önlem alıyoruz. Zor olan kısmı ise toplanmasıdır. Meyveleri tek tek topluyoruz. Birden fazla işçiyle yapılması gereken bir iş olduğu için köydeki kadınlara da çalışma imkânı sağlamış oluyoruz. "

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Hobi olarak başladı! Dekar başına 25 bin TL karla Avrupa’ya satıyor

"Köyde goji berry üzerine bir de kadın kooperatifi kurduk. 35 dekar alana Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir bahçe kuruluyor. Mayıs ayında çiçek açmaya başlıyor ve kasım ayına kadar sezonda 7 - 8 kez ürün alıyoruz. Analizlerde ürünün selenyum açısından çok zengin olduğunu fark ettik. Diğer şehirlerde yetişen goji berry ile arasında ciddi bir selenyum farkı var."